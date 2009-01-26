НБУ и Кабмин в 2008 года проводили ошибочную политику

Национальный банк Украины и правительство в течение 2008 года проводили «абсолютно ошибочную политику».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов) сегодня на заседании парламента .

Он подчеркнул, что «у них (речь идет о НБУ и правительстве – УНИАН) был медовый месяц, когда они вместе, борясь с инфляцией, ревальвировали гривню».

По словам Н.АЗАРОВА, еще летом было видно, что ипотечное строительство практически прекратилось, объемы строительных работ сократились тогда, когда «не маячили абсолютно никакие кризисы на нашем горизонте».

По его убеждению, «нужно было менять политику НБУ и правительства».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «правительство держало деньги на казначейском счете, а НБУ ограничивал кредитование украинской экономики, что привело к коллапсу экономики».

По его словам, в ситуации, когда начались проблемы с «Проминвстебанком», нужно было выработать правительству и НБУ совместную программу по оздоровлению банковской системы.

В то же время, как подчеркнул Н.АЗАРОВ, «когда наступило время отвечать, правительство и НБУ обмениваются взаимными обвинениями, вместо того, чтобы наметить антикризисную программу».

Он заявил, что в нынешней ситуации нельзя сводить рассмотрение вопроса о ситуации в стране и в частности, с украинской валютой, до "уровня базарных обвинений». «Грош нам цена в этой ситуации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он считает, что «НБУ хотят сделать крайним в проведении бездарной политики, включить печатный станок, чтобы обеспечить абсолютно нереальный бюджет страны».