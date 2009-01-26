Шаповалов: ни один банк не обанкротился

Ни одни банк в Украине на сегодня не обанкротился, несмотря на финансово-экономический кризис в стране, сообщил первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Анатолий Шаповалов в ходе своего отчета перед парламентом в понедельник, сообщает РИА Новости.

"По состоянию на сегодня в Украине не обанкротился ни один банк, тогда как даже в экономически развитых странах этого избежать не удалось", - заявил А.Шаповалов.

Он также напомнил, что в стране проводится независимый аудит банков для того, чтобы оценить состояние банков и их перспективы, при необходимости предоставить помощь со стороны государства. А.Шаповалов сообщил, что на сегодня проведен аудит уже в 17 банках, которые составляют основу банковского рынка страны. По его словам, только некоторым из них может понадобиться поддержка государства.

Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании рассматривает ситуацию в Национальном банке. Блок Юлии Тимошенко и ее правительство обвиняют главу Нацбанка в девальвации гривни.

От НБУ перед парламентом отчитывается А.Шаповалов, поскольку Владимир Стельмах находится в отпуске.

Финансово-экономический кризис на Украине разгорелся в октябре, тогда многие украинские банки заявили, что находятся в тяжелом финансовом состоянии, из банков пошел активный отток депозитов.