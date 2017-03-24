Банк России обещает льготы госбанкам, "дочки" которых работают в Украине

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предоставит российским банкам, «дочки» которых работают в Украине, льготы.

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«Мы не видим рисков финансовой устойчивости для наших кредитных организаций, даже если полностью обесценятся их вложения в украинские активы. Потому что доля в активах совсем небольшая. Поэтому каких-то системных рисков здесь нет», — сказала она, передает Gazeta.ru.

Набиуллина отметила, что российские банки уже создали и создают резервы под такие активы.

«Но тем не менее, чтобы они чувствовали себя более комфортно и учитывая, что это чрезвычайное обстоятельство, мы приняли решение разрешить им рассрочку в формировании резервов на три года по украинским активам, если они захотят этим воспользоваться», — заключила она.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против «дочек» российских государственных банков с 23 марта.