При повышении "минималки" нужно учитывать возможности украинской экономики – премьер

Кабинет министров Украины поддерживает инициативы о дальнейшем повышении минимальной заработной платы, однако нужно учитывать реальные возможности украинской экономики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде Украины.

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"Я не хочу 5 (тысяч гривень), я хочу 10. Я хочу, чтобы люди получали достойную заработную плату, но нужно смотреть на реальные возможности экономики и частного сектора", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли правительство инициативу о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень.

Премьер напомнил, что с 1 января 2017 года уровень минимальной заработной платы в Украине повышен до 3,2 тысячи гривень, поскольку экономика может себе это позволить.

"Как только станет возможным 5 тысяч, я всегда буду стоять рядом, чтобы это решение поддержать, чтобы это решение было абсолютно позитивным для работающего украинского гражданина, но всему свое время", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3200 гривень. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 миллиардов гривень.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, за выплату зарплат "в конверте" предусматривается штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

По оценкам Государственной фискальной службы, благодаря мерам рабочих групп по легализации выплаты заработной платы и занятости населения работодатели в январе-феврале 2017 года дополнительно заключили 8 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.