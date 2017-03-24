Гройсман выступает против отмены поступлений акцизов в местные бюджеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает категорически против отмены поступлений акцизных сборов от реализации табачных изделий в местные бюджеты.

Об этом глава правительства заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Я категорически против инициативы отмены акцизов для местных бюджетов. Таких инициатив из правительства не будет. Это недопустимо", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, достаточное количество финансовых ресурсов в местных органах власти является одним из главных условий децентрализации, а решения, которые ухудшат баланс местных бюджетов, принимать нельзя.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в 2014 году приняла пакет изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым в местный бюджет зачисляется сбор от розничной продажи подакцизных товаров (алкогольные напитки, табачные изделия и автомобильное топливо). Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

При этом собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.