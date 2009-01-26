Отставка главы НБУ нецелесообразна - Азаров

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ считает нецелесообразным ставить вопрос об отставке председателя Национального банка в разгар кризиса и девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал на внеочередном заседании парламента.

Он подчеркнул: «найдите мне хоть одну страну, где сейчас в разгар кризиса, в разгар девальвации валюты, ставился бы вопрос отставки председателя национального банка».

«Украина в очередной раз бьет все рекорды», - добавил он.

Он сказал, что европейский страны «в экономику вливают колоссальные ресурсы, хотя пока это не дает значительных результатов».

В то же время он подчеркнул, что «мы же не влили ни одной гривни в экономику».

Н.АЗАРОВ призвал правительство и депутатов, которые обвиняют в коррупции руководство НБУ, предоставить необходимые материалы в правоохранительные органы.

«Что касается гневных обвинений в махинациях – давайте говорить конкретно. У нас есть прокуратура, у нас есть СБУ, правоохранительные органы, поэтому «материалы на стол», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Кончайте, наконец, майданные голословные обвинения», - призвал Н.АЗАРОВ.