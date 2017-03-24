"Укрпочта" продолжит осуществлять международные денежные переводы в Россию

Публичное акционерное общество «Укрпочта» продолжит осуществлять международные почтовые переводы, в том числе в Россию и страны СНГ, несмотря на принятие российской Государственной думой законопроекта, который запрещает денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Читайте такжеВ НБУ прокомментировали решение России об ограничении денежных переводов в Украину

«22 марта 2017 года Госдума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий денежные переводы из РФ в другие государства, в том числе в Украину, с помощью иностранных платежных систем. Такой запрет существенно ограничивает возможности для перевода средств из России в Украину и наоборот. Однако простой и доступной, как и раньше, остается возможность отправки средств с помощью услуги почтового перевода, которую предоставляет «Укрпочта», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переводы «Укрпочты» осуществляются через международную финансовую систему Всемирного почтового союза между почтовыми отделениями.

«Мы продолжаем в обычном режиме принимать и выплачивать международные почтовые переводы как в иностранной, так и в национальной валюте. Географическое покрытие и сеть в 11,5 тыс. отделений позволяют доставить отправление в любую точку страны», - приводятся в сообщении слова директора департамента финансового бизнеса предприятия Артура Муравицкого.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.