В команде Нацбанка замена? Повязку капитана наденет...

Верховная Рада на внеочередном заседании 26 января показала "красную карточку" Стельмаху, отменив свое постановление от декабря 2004 г. о его назначении главой НБУ и "повесила" на Президента Ющенко ответственность за финансовые негативы в стране. Удачный удар Тимошенко, уже не один месяц добивающейся отставки главы Нацбанка? Впрочем, Президент настаивает на легитимности Стельмаха и вопрос об ответственности за финансовую сферу перепасовывает главе Кабмина.

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Из уст премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ряда депутатов фракции БЮТ на протяжении последнего времени неоднократно звучали обвинения в адрес главы Национального банка Украины. В частности, Владимира СТЕЛЬМАХА обвиняют в политике, приведшей к значительному обесцениванию гривни. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно высказывала претензии в адрес банка "Надра", касающиеся в спекуляций, которые привели к падению курса национальной валюты. По словам премьера, Нацбанк 20 января 2009 года принял решение о незаконном выделении рефинансирования банку «Надра» в размере 3 млрд. грн. При этом Виктор ЮЩЕНКО и Секретариат Президента дают понять, что дело не в СТЕЛЬМАХЕ, а неутешительная финансовая ситуация в стране является следствием неэффективной экономической политики правительства…

Тимошенко не сдается Правительство на заседании 21 января приняло заявление, в котором обращается к Президенту Украины с требованием немедленной отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ, сообщила премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

«Разделяя позицию Верховной Рады и учитывая, что дальнейшая дестабилизация ситуации на денежном рынке Украины является угрозой национальной безопасности страны, благосостоянию населения, конкурентоспособности целых секторов отечественной экономики, Кабинет министров Украины обращается к вам, Виктор Андреевич, с предложением срочно внести в Верховную Раду представление об увольнении главы Национального банка Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, каждый последующий день работы Нацбанка под руководством В.СТЕЛЬМАХА углубляет кризис в стране. «Из-за отсутствия системных мер и продуманной долгосрочной политики со стороны председателя и правления Национального банка произошло самое большое в мире падение стоимости национальной валюты – более чем на 50%, это ЧП! Как следствие, разворачиваются спонтанные инфляционные процессы, обесцениваются доходы людей, банки становятся на грань выживания, разбалансируются бюджеты, становится невозможным возврат валютных кредитов, банкротится малый и средний бизнес, кредиты становятся недоступными и вследствие всего этого уничтожается экономика страны», - добавила премьер-министр.

«Чехарда с гривней»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила 22 января, что фракция БЮТ в Верховной Раде собрала 150 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания парламента 26 или 27 января.

Премьер-министр подчеркнула, что на внеочередном заседании парламента планируется рассмотреть вопросы отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка.

«Кроме этого, мы хотим рассмотреть вопрос отстранения господина ШАПОВАЛОВА (заместитель главы НБУ – УНИАН), который является правой рукой господина СТЕЛЬМАХА во всех этих коррупционных сделках, и возложения обязанностей на одного из достойных замов руководителя банка, которого определит Верховная Рада, проанализировав кадровый состав правления Национального банка», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что если не удастся созвать внеочередное заседание Верховной Рады, то «вся эта чехарда с гривней будет продолжаться и дальше».

Контроль «над станком НБУ» и газ Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил 23 января на брифинге, что намерение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО расправиться с Национальным банком Украины (НБУ) – это попытка отвести внимание общества от проблем с газом и получить контроль “над станком НБУ”.

«В данном случае речь идет о примитивной расправе над несколькими чиновниками НБУ. Попытка разобраться с Нацбанком – это попытка отвести внимание общества от проблемы по газу», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он добавил: «Им (правительству – УНИАН) необходимо профинансировать 70 млрд. грн. за счет внутренних заимствований, а сделать это без станка Нацбанка невозможно. Необходимо получить контроль над НБУ любой ценой. В противном случае не решатся проблемы ни с газом, ни с бюджетом… Не время сегодня такие разборки проводить».

«Все эти разговоры необходимы для того, чтобы отвести внимание нашего населения от проблем других – финансовых, газовых – и получить доступ к печатному станку», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Литвин принял решение

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания 26 января, но подвергает сомнению необходимость отчета председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ, В.ЛИТВИН принял решение о заседании в соответствии со статьей 19 пункта 8 Регламента ВР, учитывая наличие 155 подписей народных депутатов под предложением созывать внеочередное пленарное заседание парламента, что соотносится с положениями статьи 83 Конституции Украины.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что повестка дня внеочередного заседания, предложенная его инициаторами, “вызывает вопрос с точки зрения конституционности в части предложений об отстранении руководства Национального банка Украины от выполнения обязанностей”.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что “Верховная Рада Украины дважды выражала недоверие председателю НБУ”. По его словам, в этой ситуации странным является подход инициаторов внеочередного заседания парламента относительно заслушивания отчета В.СТЕЛЬМАХА.

БЮТ настаивает на увольнении Стельмаха и Шаповалова Народные депутаты от БЮТ предлагают Верховной Раде принять постановление об отстранении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА от занимаемых должностей. Соответствующий проект постановления, внесенный народными депутатами от БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО, Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, Олегом ЛЯШКО, Андреем ШКИЛЕМ и другими, зарегистрирован в ВР 23 января.

Как объяснил корреспонденту УНИАН один из авторов проекта постановления О.ЛЯШКО, ВР уже дважды обращалась к Президенту с просьбой уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА за неудовлетворительную работу в условиях кризиса и спекуляции на валютно-денежном рынке. “Но Президент игнорирует решение парламента, и потому Верховная Рада должна самостоятельно определиться по этому вопросу”, - сказал он.

О.ЛЯШКО также отметил, что проектом постановления предлагается назначить исполняющего обязанности председателя Национального банка Украины. По его словам, БЮТ предлагает назначить и.о председателя НБУ заместителя председателя Нацбанка Александра САВЧЕНКО.

Народный депутат также сообщил, что фракция БЮТ будет настаивать на принятии этого постановления в понедельник, 26 января, во время внеочередного пленарного заседания.

Депутаты хотят послушать Стельмаха Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает народным депутатам заслушать доклад Владимира СТЕЛЬМАХА во время рассмотрения вопроса о деятельности Национального банка. Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета перед началом сегодняшнего внеочередного заседания парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены только те вопросы, рассмотрение которых поддерживают не менее 150 депутатов парламента.

При этом он напомнил, что по инициативе соответствующего количества депутатов предлагается рассмотреть вопрос о последствиях деятельности Национального банка Украины.

Председатель ВР отметил, что в ходе рассмотрения предлагается заслушать доклад руководителя НБУ, доклады руководителей профильных парламентских комитетов, доклад руководителя Временной специальной комиссии по этому вопросу, а также информацию руководителя Счетной палаты.

В свою очередь, руководитель фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО сказал, что вопрос ответственности руководителя НБУ является чрезвычайно актуальным. Он заявил, что после Нового года большинство товаров подорожало в 2-3 раза, поскольку импортеры пытаются перестраховаться из-за нестабильности курса национальной валюты. И.КИРИЛЕНКО напомнил, что парламент уже дважды принимал решения об ответственности руководства НБУ за такую ситуацию, однако Президент и председатель НБУ их игнорировали. По словам И.КИРИЛЕНКО, для сегодняшнего заседания подготовлены несколько проектов постановлений и, по его словам, сегодня депутаты должны окончательно решить этот вопрос.

Руководитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО поддержал позицию БЮТ, отметив, что Президент демонстрирует бездействие в этом вопросе.

«Мы должны решить вопрос руководителя НБУ», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

БЮТ вспомнил о Тигипко

Ряд депутатов от БЮТ предлагает Верховной Раде отменить постановление, принятое в декабре 2004 года, об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время выступления на заседании ВР руководитель Временной следственной комиссии по расследованию деятельности НБУ, народный депутат от БЮТ Юрий ПОЛУНЕЕВ.

Он также отметил, что отдельно ВСК предлагает на рассмотрение парламента проект постановления, которым предлагается дать оценку деятельности НБУ. В частности, ТСК предлагает принять к сведению доклад руководства НБУ и признать работу Нацбанка за последний период неудовлетворительной.

Также ВСК в своем проекте постановления напоминает, что ВР уже выражала недоверие нынешнему руководителю НБУ Владимиру СТЕЛЬМАХУ и дважды обращалась к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с призывом освободить его от должности. Однако Президент не прислушивался к оценке парламента.

Учитывая это, сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ, члены ВСК предлагают Верховной Раде считать недопустимым дальнейшее пребывание В.СТЕЛЬМАХА в должности руководителя НБУ.

Ю.ПОЛУНЕЕВ отметил, что, исходя из этого, члены ВСК предлагают депутатам отменить постановление о назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность главы НБУ.

Томенко хочет оценить и работу Президента Украины Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что парламент, оценивая деятельность Национального банка Украины, обязан будет оценивать и деятельность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по словам вице-спикера, именно позиция Президента, который дважды проигнорировал обращение Верховной Рады и “настроения абсолютного большинства граждан по отношению к непрофессиональной и, как считает парламентская следственная комиссия, коррупционной деятельности Национального банка Украины”, привела к необходимости сегодня в третий раз рассматривать в парламенте вопрос ответственности руководства НБУ.

Н.ТОМЕНКО отметил, что и на сегодняшнее, третье рассмотрение парламентом этого вопроса, Президент не отреагировал никак. По его мнению, глава государства мог подать в ВР предложение об отставке председателя НБУ и таким образом отреагировать на позицию ВР по этому вопросу. Также он мог откликнуться на соответствующее приглашение ВР, прийти на заседание парламента и проинформировать, почему он считает действия нынешнего руководства Нацбанка профессиональными.

«В то же время он не сделал ни первого, ни второго, таким образом подтвердив, что политика нынешнего руководства НБУ – это политика Президента. Отсюда - очевидный вывод: оценивая деятельность Национального банка Украины, парламент обязан будет оценивать и деятельность Президента Украины. Следовательно, если Президент не хочет идти в Верховную Раду, то наступит время, когда Верховная Рада придет к Президенту», - сказал вице-спикер.

Ответ от НБУ: в оттоке депозитов виновата… Тимошенко

Обвинения, которые прозвучали из уст премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в адрес руководства Национального банка Украины, привели к увеличению оттока депозитов в январе, сообщил и.о. председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, выступая с докладом сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Он отметил, что наряду с последствиями мирового финансового кризиса и его проявлениями в Украине, в последние несколько месяцев на деятельность НБУ и его способность удерживать стабильность работы банковской системы оказывали негативное влияние субъективные факторы, в частности, критические заявления в адрес руководства Нацбанка, в том числе, из уст премьер-министра.

«Не меньше, чем кризис на деятельность Национального банка Украины оказывают влияние и субъективные факторы. Все это время Национальный банк Украины находится под прессом циничных, оскорбительных и безосновательных обвинений, которые звучат, в том числе, из уст премьер-министра Украины, - отметил А.ШАПОВАЛОВ. - Было бы полбеды, если бы эти потоки грязи портили только нервные клетки руководства и работников НБУ, тем более, что ни одно из этих обвинений не подтверждается реальными фактами. Но в том то и дело, что все это непосредственно сказывается на стабильности функционирования банковской системы, поскольку обостряет негативные ожидания в обществе и провоцирует новые волны оттока депозитов из банков. Констатируем, что после клеветнических заявлений премьер-министра темпы оттока депозитов из банковской системы в январе опять ускорились, при том, что в декабре нам удалось значительно замедлить этот процесс».

Финансовый кризис – не главное?

Кризис в Украине является, прежде всего, экономическим и только потом финансовым, заявил исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ, выступая сегодня с докладом на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

«Хочу подчеркнуть, что кризис в Украине является, прежде всего, экономическим и только потом финансовой. Если в мировой экономике кризисные явления зародились в финансовой сфере и только потом нашли отражения в деятельности реального сектора экономики, то в Украине было все с точностью наоборот», - сказал А.ШАПОВАЛОВ. «Проведение экономической политики на принципах социального популизма, затягивание проведения структурных реформ, консервация неэффективной налоговой системы, безрассудная бюджетная политика - вот основные причины формирования макроэкономических дисбалансов и накопления кризисного потенциала. При значительном стимулировании потребления ничего не делалось для стимулирования инвестиций в производство, что неминуемо привело к значительному ухудшению внешней позиции страны», - сказал он.

Так, А.ШАПОВАЛОВ отметил, что если в 2004 году Украина имела положительное сальдо текущего счета платежного баланса на уровне 6,9 млрд. долл., то по итогам 2008 года уже отрицательное на уровне 12 млрд. долл. Для финансирования такого внешнего дефицита заимствовались значительные средства на внешних рынках, что привело к ускоренному накоплению внешнего долга страны, объем которого превысил 100 млрд. долл. При этом значительная сумма заимствований была использована неэффективно.

«Правительством так и не были разработаны приоритеты инвестиционной политики и соответствующие стимулы, и как результат, вместо направления полученных ресурсов на инвестиционные цели на развитие новых и усовершенствование существующих производств, значительную часть средств элементарно проели», - подчеркнул А.ШАПОВАЛОВ - В условиях обязательной социализации экономической политики, существенный объем средств был направлен населению, которое при дефиците качественных товаров отечественного производства потратило их на покупку товаров иностранного производства. При этом это не могло продолжаться долго, так как по долгам нужно платить».

Таким образом, по словам А.ШАПОВАЛОВА, в Украине речь идет, прежде всего, об экономическом кризисе, вызванном неэффективной экономической политикой власти.

«Мировой финансовый кризис стал только катализатором обострения тех негативных процессов, которые в течение большого промежутка времени накопились в нашей экономике», - отметил и.о. главы НБУ.

НБУ не предпочитает «Надра»

Анатолий ШАПОВАЛОВ также отрицает обвинения в преференциальном отношении к отдельным банкам при проведении рефинансирования.

«Национальный банк полностью отрицает обвинения в преференциальном отношении к отдельным банкам при предоставлении кредитов рефинансирования. Начиная с октября кредиты рефинансирования получили 135 банков. По состоянию на 21 января 2009 года 97 банков имели задолженность по кредитам рефинансирования 60,5 млрд. грн., из них 38% приходится на государственные банки, хотя их доля в общих активах банков составляет 1,5%, при этом на их долю приходится всего 2% общего оттока средств из банков в период кризиса» - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

Он подчеркнул, что порядок проведения рефинансирования банков является абсолютно прозрачным и, кроме того, он утвержден Министерством юстиций Украины.

Что касается банка «Надра», то, по его словам, весь объем рефинансирования, который получил данный банк, использован для обеспечения выполнения банком обязательств перед вкладчиками, а размер рефинансирования обусловлен значительными объемами вкладов населения в банке.

«Банк «Надра» занимает 4,3% вкладов банковской системы Украины, это системный банк и на сегодня в этом банке 10 млрд. грн. вкладов населения», - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

«Заняв позу прокурора в вопросе оценки проведения Национальным банком рефинансировании банков, правительство, в то же время, со своей стороны не сделало ничего для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы. И это в то время, как во всем цивилизованном мире именно правительства являлись главными разработчиками программ по спасению банков», - сказал и. о. главы НБУ.

Такие программы в частности предусматривают предоставление бюджетных средств для рекапитализации банков, а также выкуп проблемных активов банков для активизации процесса кредитования экономики, без чего невозможно преодолеть рецессию.

«К сожалению, украинское правительство проблемы отечественных банков не принимает. Все проблемы по стабилизации банковской системы планируется решить за счет эмиссионных средств и никого не интересует, какие это будет иметь инфляционные и девальвационные последствия» - подчеркнул ШАПОВАЛОВ.

Литвин: Шаповалов не дал ответа...

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает за внесение изменений в закон о Национальном банке Украины в начале следующей сессии парламента. Об этом он сообщил, выступая сегодня на заседании парламента.

По словам спикера, нужно внести кардинальные изменения в закон об НБУ. В частности, В.ЛИТВИН подчеркнул, что на данный момент НБУ имеет беспрецедентную независимость.

«В начале следующей сессии нужно откорректировать статус НБУ», - сказал он, добавив, что «это не должно быть государство в государстве».

В.ЛИТВИН отметил, что сегодняшний отчет руководства НБУ не дал ответа на вопрос, по каким причинам происходят значительные колебания курса гривни и чего можно ожидать в дальнейшем.

По его словам, действия НБУ не способствуют возобновлению доверия к национальной валюте.

Председатель ВР считает, что для стабильности гривни, в частности, необходимо выполнять решения Верховной Рады.

«Не возобновим мы доверия к НБУ при нынешнем подходе», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

ВР уволила Стельмаха

Верховная Рада Украины отменила свое постановление от декабря 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. «За» проголосовали 227 из 245 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В частности, за это постановление не проголосовал ни один из депутатов от Партии регионов, в то же время его поддержали 155 депутатов от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Кроме того, это постановление предусматривает принять к сведению сегодняшний доклад первого заместителя председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА и признать неудовлетворительной работу Нацбанка за последний период времени.

Также этим постановлением ВР признала недопустимым дальнейшее пребывание В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ.

В то же время, Верховная Рада отказалась отменить свое постановление от 16 декабря 2004 года об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины.

За проект постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины» проголосовали 183 народных депутата (при необходимых 226 голосах “за” – УНИАН) из 243, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент принял постановление об ответственности Ющенко

Верховная Рада Украины приняла постановление об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данное постановление поддержали 154 народных депутата из фракции БЮТ, 23 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, почти в полном составе фракция Блока Литвина и фракция КПУ.

Фракция Партии регионов дала всего 4 голоса за данное постановление.

Как сообщал УНИАН, народный депутат (фракция БЮТ) Святослав ОЛИЙНЫК зарегистрировал проект постановления Верховной Рады об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию, которая сложилась в финансово-кредитной сфере Украины.

В документе предусматривается возложить на главу государства личную ответственность за ситуацию, поскольку Президент Украины «дважды проигнорировал требования ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА», - заявлял С.ОЛИЙНЫК.

Предусмотрено возложить ответственность на Президента Украины прежде всего за резкое обесценивание денежной единицы Украины, «многочисленные спекуляции на валютном и ипотечном рынках, невыполнение коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками, существенные злоупотребления в процессе рефинансирования коммерческих банков, полное отсутствие контроля за деятельностью коммерческих банков, что привело к значительному ухудшению благосостояния граждан Украины», - сказал депутат.

Секретариат Президента игнорирует решение ВР

В Секретариате Президента Украины заявляют, что, несмотря на сегодняшнее решение Верховной Рады, Владимир СТЕЛЬМАХ остается законным председателем Национального банка Украины.

Об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК журналистам в понедельник.

По его словам, также, несмотря на вышеуказанное решение, в рамках закона на своей должности остается и первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ, который на сегодня исполняет обязанности председателя НБУ.

При этом А.ШЛАПАК подчеркнул, что сегодняшнее решение парламента внесет серьезную панику на наличном и безналичном валютном рынке.

Он считает антиконституционным решение Верховной Рады об увольнении руководства Нацбанка. По его словам, таким образом делается все для того, чтобы отвести внимание общественности от неудачных «газовых переговоров». Кроме того, такими действиями правительство хочет получить доступ к возможности не контролированной эмиссии гривны для покрытия дефицита и недопоступлений в госбюджет 2009 года.

ДОПОЛНЕНО ( 27 января, вечер):

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Брюсселе заявил, что уже сегодня обратится в Конституционный Суд по поводу решения Верховной Рады об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя правления Национального банка Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что закон о Национальном банке намеренно формировался таким образом, чтобы оградить НБУ и его руководство от политического давления. «НБУ является аполитичным учреждением, которое не должно иметь возможность ревизии», - сказал Президент и добавил, что закон предусматривает, что председатель Нацбанка избирается на определенный срок для того, чтобы оградить его от влияния какой-либо политической силы, находящейся при власти в то или иное время.

Также днем во вторник Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК на пресс-конференции заявил, что Владимир СТЕЛЬМАХ продолжает занимать должность председателя Национального банка Украины, несмотря на вчерашнее решение Верховной Рады отемнить постановление о его назначении.

Министр юстиции отметил, что постановление ВР, которым В.СТЕЛЬМАХ отстранен от должности председателя НБУ, является действующим, поскольку оно не отменено судом и, таким образом, не признано неконституционным.

Вместе с тем, по убеждению Н.ОНИЩУКА, указанный документ «не создает для общества никаких правовых последствий».

Министр юстиции напомнил, что Конституция Украины четко определяет порядок назначения на должность и освобождение от должности председателя Нацбанка.

«И акты подзаконного характера, которые выносятся и не отвечают соответствующей конституционной норме, по определению не могут создавать правовые следствия», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он добавил, что В.СТЕЛЬМАХ может быть освобожден от должности лишь в порядке, предусмотренном Конституцией Украины и законом «О банках и банковской деятельности».

«Этого не произошло. Таким образом, я исхожу из того, что В.СТЕЛЬМАХ продолжает занимать должность председателя Национального банка», - сказал министр юстиции.

В свою очередь эксперты считают, что резкие изменения в руководстве Национального банка Украины являются негативными новостями для рынка.

Когда политики принимают такое решение, они должны предложить альтернативу, считает начальник отдела финансовых исследований компании «GFK Ukraine» Дмитрий ЯБЛОНОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции. «На сегодня решение ВР выглядит как политическое решение с сомнительными юридическими последствиями», - отметил он. «Даже если посмотреть на процедуры назначения глав центробанков Европы, Америки, то, как правило, стараются максимально долго держать человека на данной позиции, поскольку основным критерием успешной работы системы является ее стабильность. Любые изменения стараются делать очень осторожно. А в Украине это делается топорными методами», - подчеркнул Д.ЯБЛОНОВСКИЙ.

В комментарии аналитиков компании «Astrum Investment Management», обнародованном во вторник, также говорится, что политическое противостояние усложнит действия Национального банка Украины. «Подобные действия несут прямую угрозу для валютного курса, т.к. они встретят жесткое сопротивление со стороны Президента и внесут дестабилизирующий эффект в политику НБУ. В случае, если НБУ удастся сохранить дееспособность, ему придется усилить свое присутствие на межбанке для преодоления психологических последствий от конфликта. В случае же возникновения двоевластия в НБУ возможны резкие валютные скачки».

(УНИАН)