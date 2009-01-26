Кризис в Украине, прежде всего, экономический

Кризис в Украине является, прежде всего, экономическим и только потом финансовым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ, выступая сегодня с докладом на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

«Хочу подчеркнуть, что кризис в Украине является, прежде всего, экономическим и только потом финансовым. Если в мировой экономике кризисные явления зародились в финансовой сфере и только потом нашли отражения в деятельности реального сектора экономики, то в Украине было все с точностью наоборот», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Проведение социально популиской экономической политики, затягивание структурных реформ, сохранение неэффективной налоговой системы, безрассудная бюджетная политика стали основными причинами макроэкономических дисбалансов в стране, отметил он.

При значительном стимулировании потребления ничего не делалось для стимулирования инвестиций в производство, - говорит А.Шаповалов. Так, если в 2004 году Украина имела положительное сальдо текущего счета платежного баланса на уровне 6,9 млрд. долл., то по итогам 2008 года - уже отрицательное на уровне 12 млрд. долл.

Для покрытия внешнего дефицита заимствовались значительные средства на внешних рынках, что привело к накоплению внешнего долга свыше 100 млрд. долл.

При этом, заявил А.Шаповалов, значительная часть привлеченных средств использовалась неэффективно.

Таким образом, считает А.Шаповалов, в Украине речь идет, прежде всего, об экономическом кризисе, вызванном неэффективной экономической политикой власти.

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