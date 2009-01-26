Межбанк: доллар к 12:00 - 8,05/8,11 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,92/8,14 грн., к 11:00 сузился спрэд - 8,00/8,14 грн., и к 12:00 цены установились на значениях 8,05/8,11 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2355/0,2450 грн., а к 11:00 цены поднялись 0,2380/0,2460 грн., а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2410/0,2460 грн. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,8925 (-0,1950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2927/1,2929 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2410/10,4715 грн., к 11:00 цены ушли вверх 10,3685/10,5670 грн., а к 12:00 составили 10,4010/10,5085 грн.