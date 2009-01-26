НБУ не делает преференций

Национальный банк Украины отрицает обвинения в преференциальном отношении к отдельным банкам при проведении рефинансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, выступая с докладом сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

«Национальный банк полностью отрицает обвинения в преференциальном отношении к отдельным банкам при предоставлении кредитов рефинансирования. Начиная с октября кредиты рефинансирования получили 135 банков. По состоянию на 21 января 2009 года 97 банков имели задолженность по кредитам рефинансирования 60,5 млрд. грн., из них 38% приходится на государственные банки, хотя их доля в общих активах банков составляет 1,5%. На них приходится всего 2% общего оттока средств из банков в период кризиса», - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

Что касается банка «Надра», то, по его словам, весь объем рефинансирования банк использовал на выполнение обязательств перед вкладчиками. А размер рефинансирования обусловлен значительными объемами вкладов населения в банке.

«Банк «Надра» занимает 4,3% вкладов банковской системы Украины, это системный банк, и на сегодня в этом банке 10 млрд. грн. вкладов населения», - отметил ШАПОВАЛОВ.

«Заняв позу прокурора в вопросе оценки проведения Национальным банком рефинансировании банков, правительство, в тоже время, со своей стороны не сделало ничего для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы. И это в то время как во всем цивилизованном мире именно правительства являлись главными разработчиками программ по спасению банков», - сказал и. о. главы НБУ.

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