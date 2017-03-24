Гривня уходит на выходные с курсом 27,16 за доллар

В пятницу, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2896/29,3300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4753/0,4765 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,1246 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 406 сделок на общую сумму 202,88 млн долл.