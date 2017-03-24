В понедельник доллар и евро подорожают: НБУ опустил официальный курс гривни
18:38, 24 марта 2017Финансы
1592
Официальный курс НБУ на 27 марта: 100 USD – 2712.4559 грн; 100 EUR – 2930.8086 грн; 10 RUR – 4.7235 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеСМИ узнали о пессимистическом сценарии Кабмина: гривня упадет ниже 30 за доллар
100 USD США – 2712.4559 (24 марта – 2705.7689)
100 EUR – 2930.8086 (24 марта – 2918.4423)
10 RUR – 4.7235 (24 марта – 4.7038)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2896/29,3300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4753/0,4765 грн/рубль.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter