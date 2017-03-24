Банк России прокомментировал "молдавскую схему" вывода денег из страны

Центробанк РФ выявил и идентифицировал «молдавскую схему», по которой деньги выводились из России через банки Молдовы, в конце 2013 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, пишет РБК.

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«В этой схеме участвовали 23 российских банка — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», Энергобизнес и другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)», — говорится в сообщении.

Схема была пресечена регулятором к середине 2014 года. Банк отмечает, что не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в ЦБ по вопросам «молдавской схемы».

О преступной «молдавской схеме», по которой из России выводились средства, написали OCCRP и «Новая газета». По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).