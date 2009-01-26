Лавринович: смена руководства НБУ не в компетенции ВР

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Лавринович считает, что к решению вопроса о смене руководства Национального банка нужно подходить взвешенно и не предпринимать шагов, которые приведут к обострению кризисного процесса.

Об этом он заявил сегодня во время внеочередного пленарного заседания ВР, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-спикера.

«Взвешенно, последовательно и законно нужно подходить к решению вопроса о смене руководства Национального банка Украины, а не предпринимать очередные шаги для подогревания общего кризисного процесса», - сказал А.Лавринович.

По его убеждению, «ни у кого не возникает сомнения в том, что Национальный банк Украины имеет проблемы с выполнением основной конституционной функции - поддержка стабильности национальной денежной единицы». А.Лавринович напомнил, что 420 депутатов в этом зале высказались уже с точки зрения необходимости смены руководства Нацбанка, что свидетельствует о «понимании оппозиции и большинства по этим вопросам». В то же время он отметил, что 19 статья регламента предусматривает, что на внеочередном заседании рассматриваются лишь вопросы, которые внесены по требованию его инициаторов. При этом А.Лавринович отметил, что парламент сегодня вообще не имеет законных оснований для рассмотрения инициированного вопроса, поскольку он не находится в компетенции Верховной Рады Украины в соответствии со статьями 19 и 85 Основного Закона Украины.

А.Лавринович пояснил, что украинский парламент будет компетентным рассматривать инициированные вопросы в случае внесения изменений в Закон Украины о Национальном банке Украины, которые вступят в силу. В то же время он подчеркнул, что инициированы вопросы, касающиеся отчета НБУ и отстранения его руководства от обязанностей, является «вопросами которые не разделяет сессионный зал». «Нам необходимо обеспечить стабильную гривню. Нам необходимо прекратить то, чтобы отдельные банкиры и политики наживались на колебаниях курса», - подчеркнул первый вице-спикер.