ВР отменила постановление о назначении Стельмаха главой НБУ

Верховная Рада Украины отменила свое постановление от декабря 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 из 245 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В частности, за это постановление не проголосовал ни один из депутатов от Партии регионов, в то же время его поддержали 155 депутатов от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Кроме того, это постановление предусматривает принять к сведению сегодняшний доклад первого заместителя председателя НБУ Анатолия Шаповалова и признать неудовлетворительной работу Нацбанка за последний период времени.

Также этим постановлением ВР признала недопустимым дальнейшее пребывание В.Стельмаха в должности председателя НБУ.