ВР возложила на Ющенко ответственность

Верховная Рада Украины приняла постановление об ответственности Президента Украины Виктора Ющенко за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данное постановление поддержали 154 народных депутата из фракции БЮТ, 23 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, почти в полном составе фракция Блока Литвина и фракция КПУ.

Фракция Партии регионов дала всего 4 голоса за данное постановление.

Народный депутат (фракция БЮТ) Святослав Олийнык зарегистрировал проект постановления Верховной Рады об ответственности Президента Украины Виктора Ющенко за ситуацию, которая сложилась в финансово-кредитной сфере Украины.

В документе предусматривается возложить на главу государства личную ответственность за ситуацию, поскольку Президент Украины «дважды проигнорировал требования ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира Стельмаха», - заявлял С.Олийнык.

Предусмотрено возложить ответственность на Президента Украины прежде всего за резкое обесценивание денежной единицы Украины, «многочисленные спекуляции на валютном и ипотечном рынках, невыполнение коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками, существенные злоупотребления в процессе рефинансирования коммерческих банков, полное отсутствие контроля за деятельностью коммерческих банков, что привело к значительному ухудшению благосостояния граждан Украины», - сказал депутат.