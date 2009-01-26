КМУ утвердит порядок рефинансирования комбанков НБУ

Кабинет Министров Украины намерен 28 января утвердить порядок рефинансирования Национальным банком коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на совещании по вопросам подготовки весенней посевной кампании в условиях кризиса.

«Я надеюсь на то, что это постановление по рефинансированию будет отработано до среды (28 января - УНИАН), в среду мы вынесем его на рассмотрение правительства, и мы его обязательно примем», - сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, рефинансирование банковской системы будет осуществляться для оздоровления экономики в условиях кризиса.

«Каждая копейка рефинансирования будет направляться либо на оздоровление банковской системы, либо на финансирование аграрного или строительного комплекса. Ни в коем случае эти деньги не будут попадать после принятия такого постановления на валютный рынок, как это было в последнем квартале прошлого года», - подчеркнула премьер-министр.

Сегодня премьер-министр Ю.Тимошенко заявила, что в соответствии с законом о государственном бюджете на 2009 год правительство получило возможность утверждать порядок рефинансирования банковской системы совместным постановлением Кабинета Министров и Национального банка Украины или постановлением НБУ при условии его согласования с правительством.