КМУ утвердит порядок рефинансирования комбанков НБУ
Ни копейки на валютный рынок
Кабинет Министров Украины намерен 28 января утвердить порядок рефинансирования Национальным банком коммерческих банков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на совещании по вопросам подготовки весенней посевной кампании в условиях кризиса.
«Я надеюсь на то, что это постановление по рефинансированию будет отработано до среды (28 января - УНИАН), в среду мы вынесем его на рассмотрение правительства, и мы его обязательно примем», - сказала Ю.Тимошенко.
По ее словам, рефинансирование банковской системы будет осуществляться для оздоровления экономики в условиях кризиса.
«Каждая копейка рефинансирования будет направляться либо на оздоровление банковской системы, либо на финансирование аграрного или строительного комплекса. Ни в коем случае эти деньги не будут попадать после принятия такого постановления на валютный рынок, как это было в последнем квартале прошлого года», - подчеркнула премьер-министр.
Сегодня премьер-министр Ю.Тимошенко заявила, что в соответствии с законом о государственном бюджете на 2009 год правительство получило возможность утверждать порядок рефинансирования банковской системы совместным постановлением Кабинета Министров и Национального банка Украины или постановлением НБУ при условии его согласования с правительством.