Fitch понизило рейтинги дефолта 4 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) четырех украинских банков: «Кредитпромбанка», «Укргазбанка» и «Всеукраинского Акционерного Банка» (VAB Банка) – с «B-» (B минус) до «CCC», и «Родовид Банка» – с «CCC» до «CC».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Также агентство понизило национальный долгосрочный рейтинг «Диамантбанка» и индивидуальный рейтинг «Сведбанка». Одновременно были подтверждены рейтинги семи других украинских банков – «ПриватБанка», «Первого Украинского Международного Банка», банка «Кредит-Днепр», банка «Хрещатик», «Индустриалбанка», банка «Пивденный» и банка «Форум». Прогноз по долгосрочным РДЭ (для тех из перечисленных банков, которым они присвоены) – «Негативный».

В сообщении отмечается, что рейтинговые действия последовали за анализом по 11 частным украинским банкам, находящимся в собственности украинских владельцев, а также по 2 банковским учреждениям в собственности иностранных владельцев – «Сведбанка» и банка «Форум». «Понижение рейтингов отражает усиление рисков ликвидности и рисков, связанных с качеством активов, а также повышение давления на капитал, с которыми сталкиваются украинские банки ввиду резкого обесценения гривны в 4 кв. 2008 г., и более слабого прогноза в отношении экономики Украины» - говорится в сообщении.

По мнению Fitch, банки, рейтинги которых были понижены, являются наиболее уязвимыми к этим рискам ввиду проводившихся в последние годы стратегий, нацеленных на рост, и уже проявившегося ухудшения качества активов, показателей капитализации и/или ликвидности у этих финансовых организаций. Подтверждение рейтингов банка «Кредит-Днепр», банка «Хрещатик», «Индустриалбанка» и банка «Пивденный» учитывает нишевую региональную клиентскую базу этих банков и их в целом несколько более сильную (хотя все же потенциально уязвимую) капитализацию. Подтверждение рейтингов «ПриватБанка» и «Первого Украинского Международного Банка» отражает их более прочную клиентскую базу, более значительные возможности по поглощению убытков и качество управления рисками выше среднего уровня (для украинского рынка).

В то же время, «Негативный» прогноз по рейтингам всех банков, имеющих украинских владельцев, отражает возможность дальнейшего понижения рейтингов, в том числе и у тех банков, рейтинги которых были подтверждены сегодня, поскольку сложная операционная среда продолжает оказывать негативное воздействие на качество активов, капитал и ликвидность банков.

Также сообщается, что в ближайшем будущем Fitch рассмотрит рейтинги украинских банков, находящихся в государственной собственности, а также ряда банков с иностранными владельцами (которые не охвачены в данном сообщении), уделяя особое внимание их индивидуальным рейтингам.