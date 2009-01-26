СП: Стельмах остается главой НБУ

В Секретариате Президента Украины заявляют, что, несмотря на сегодняшнее решение Верховной Рады, Владимир Стельмах остается законным председателем Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак журналистам в понедельник.

По его словам, также, несмотря на вышеуказанное решение, в рамках закона на своей должности остается и первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий Шаповалов, который на сегодня исполняет обязанности председателя НБУ.

При этом А.Шлапак подчеркнул, что сегодняшнее решение парламента внесет серьезную панику на наличном и безналичном валютном рынке.

Он считает антиконституционным решение Верховной Рады об увольнении руководства Нацбанка. По его словам, таким образом делается все для того, чтобы отвести внимание общественности от неудачных «газовых переговоров». Кроме того, такими действиями правительство хочет получить доступ к возможности неконтролированной эмиссии гривни для покрытия дефицита и недопоступлений в госбюджет 2009 года.

Как заявил сегодня журналистам сам А.Шаповалов, он продолжает исполнять обязанности председателя Нацбанка Украины. По его словам, В.Стельмах ушел в отпуск на 30 дней.

Как уже сообщалось, сегодня Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.Тигипко от должности главы Национального банка Украины».