Немецкий госбанк по ошибке перевел своим партнерам несколько миллиардов долларов - СМИ

Немецкий государственный банк развития KfW по ошибке перевел в четыре других банка несколько миллиардов долларов, передает ВВС.

Эту информацию представители банка уже подтвердили агентству Рейтер. По данным немецких СМИ, всего банк чуть не потерял от пяти до шести миллиардов долларов.

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Агентство Блумберг со ссылкой на источник утверждает, что причиной ошибочного перевода стал технический сбой.

Сообщается, что из-за этого сбоя некоторые одиночные платежи были проведены несколько раз подряд. В самом банке заявили, что, заметив сбой программы, отменили все ошибочно проведенные платежи и начали расследование инцидента.

Банк KfW уже не впервые оказывается в такой ситуации. В 2008 году он ошибочно перевел 300 млн долларов в американский банк Lehman Brothers вскоре после того, как тот объявил о своем банкротстве. Тот перевод спровоцировал в Германии громкий скандал.

KfW - крупнейший в Германии государственный банк. По размеру активов он занимает среди немецких банков третье место, уступая только Deutsche Bank и Commerzbank. Набсовет KfW возглавляет министр финансов страны Вольфганг Шойбле.