Антиколлектор - последний довод заемщика?

Антиколлекторские агентства явление для Украины достаточно новое – они начали появляться под конец прошлого года. Однако подсчитать их количество трудно, поскольку они регистрируются в Минюсте как юридические и финансовые компании без указания направлений деятельности.

Впрочем, сначала все узнали, что такое компании коллекторские (т.е. те, которые выбивают из недобросовестных заемщиков проблемные кредиты). А антиколлекторы возникли уже как защитная реакция на деятельность коллекторов.

Еще года два-три назад подавляющая часть сограждан не слышали ни о первых, ни о вторых. Объяснялось это в том числе и объективными экономическими причинами – нет лишних денег, а значит нет ипотечных, авто- и непомерных потребительских кредитов. За эти два-три года финансовой стабильности, роста зарплат и агрессивной политики банков по продвижению кредитования, украинцы успели набрать различных кредитов по самые уши. Проблемы с возвращением кредитов поначалу не возникали, а если и что случалось, то это были разовые случаи. Но в прошлом году мировой финансовый кризис добрался и до Украины, а с ним пришли “замораживание” или сокращение зарплат, безработица, непомерный курс гривня/доллар, повышение банками кредитных ставок. Перед многими заемщиками встала дилемма – купить поесть или уплатить по кредиту. И очень многие платеж по кредиту объективно отодвинули “на потом”. Соответственно – перед банками встал вопрос о принудительным возвращением кредитов, и банки обратились к коллекторам. А перед заемщиками встал вопрос – как разрулить ситуацию, и появилась потребность в антиколлекторах.

Антиколлектор азмъ есмъ...

Итак, антиколлекторские агентства - это компании, которые занимаются минимизацией штрафов, начисленных кредитными учреждениями за просроченные долги заемщиков. Проще говоря – пытаются найти выход из ситуаций, когда, например, при форс-мажорных обстоятельствах, клиент больше не может (вообще или временно) погашать долг перед банком, а банк для вразумления заемщика уже нанял коллектора, и к заемщкику по телефону и в дверь настойчиво звонят, и все жестче намекают на необходимость платить.

Антиколлекторы позиционируют себя как защитники интересов заемщиков, которые ищут оптимальные пути возврата долгов с минимальными потерями для клиентов. Они могут помочь в случае изъятия залогового имущества за долги, предоставив квалифицированные юридические услуги (далеко не бесплатные). Их задача – уменьшить размер штрафных санкций. Однако, внимание!, антиколлекторы выступают за обязательный возврат долга – того, на чем они зарабатывают. Работают антиколлекторы преимущественно с ипотечными и автокредитами.

Между прочим, в России ситуация на шаг-полшага опережает украинскую, там первые антиколлекторы появились около трех лет назад. Так что особо интересующие сограждане могут кинуть взгляд на северо-восток. Вот как поясняет возникновение антиколлекторских компаний в России одна из таких российских - антиколлектор Only Way: “С активным развитием деятельности коллекторских агентств баланс во взаимоотношениях банк – должник был нарушен. Перевес сил оказался далеко не на стороне простых заемщиков, трансформировавшихся в должников. С применением разных видов давления как психологического, так и беззаконного физического с простых людей в прямом смысле выбивались и продолжают выбиваться долги по кредитам. Как показывает практика, в большинстве подобных взаимоотношений должник был вынужден сдаваться, заплатив как сам кредитный долг, так и оплатив услуги коллекторских агентств, которые скрыты во всякого рода штрафах и немыслимого количества процентов.

Усугубил данную ситуацию, пришедший «заморский» финансовый кризис. Количество заемщиков-должников начало расти в геометрической прогрессии в связи с увольнениями, сокращениями и невыплатами заработных плат. Число долгов по кредитам выросло на порядок. Коллекторские агентства приступили к активной деятельности, потирая руки в преддверии «легких» денег...” (пусть простят мне российские и украинские банки и коллекторы столь подробное цитирование. Автор ни на минуту не обольщается насчет финансовых интересов антиколлекторов. – Авт.).

Однако, вернемся в наши палестины. По словам партнера финансовой компании «Best Credit Anticollection» Романа Кокшарова (компания предоставляет антиколлекторские услуги), антиколлекторской деятельностью может заниматься любая юридическая компания. Услуга молодая, спрос на нее появился недавно, говорит он, а причиной ее возникновения стал активно развивающийся до недавнего времени кредитный рынок.

Антиколлекторские организации также начали появляться в регионах. Например, в декабре 2008 г. была основана организация «Ваша Надежда» в Ивано-Франковске. Проект менее коммерческий, поскольку акцент больше делается на разъяснение людям их прав, да и аппетиты поскромнее. Выступают ее организаторы за принятие закона «О защите прав человека от психологической агрессии» - то есть, за то чтобы не только тем было хорошо, кто к ним обратился, но и всем украинцам-должникам хорошо бы помочь.

Р.Кокшаров прогнозирует последующий рост и формирование рынка антиколлекторских услуг в 2009 году, поскольку, по его словам, рост проблемная задолженность только наращивает темпы. К слову, специалисты не исключают, что антиколлекторские услуги будут массово предлагать и... сами коллекторские компании (кстати, коллекторских компаний в Украине насчитывается около 30).

Что и почем антиколлектор прописал...

Наиболее распространенными случаями, в которых люди обращаются за помощью антиколлекторов – это повышение банком процентных ставок по кредиту, попытка отобрать залоговое имущество у клиента при небольшой задолженности…

«У нас были случаи, когда банк пытался завести заемщика в глухой угол и забрать залог, потому что объекты (недвижимости – УНИАН) тогда стоили намного больше денег, чем они предлагались на рынке. Сейчас это (взимание залогового имущества – УНИАН) будет массовым явлением – банковским учреждениям надо срочно «поднять» свою ликвидность и хотя бы получить собственность назад», - рассказывает партнер финансовой компании «Best Credit Anticollection» Роман Кокшаров. По этому, считает он, банки в скором времени будут прибегать ко всем возможным способам (различной степени законности), чтобы забрать залоговое имущество у недобросовестных заемщиков.

В перечень услуг антиколлекторских агентств входит и физическая защита клиента, его имущества в случае, когда ситуация выходит за пределы юридической плоскости и на пороге квартиры, купленной за кредитные деньги банка, появляются трое плечистых мужчин. Антиколлекторы также проведут переговоры с кредитором клиента и выступят представителями в судах всех инстанций. Да-да, если в результате всех переговоров антиколлектор-заемщик-коллектор-банк не приходят к взаимоприемлемому решению, то антиколлекторы обещают идти в суд и там защищать права заемщика.

«Сказать, что эта (антиколлекторская – УНИАН) услуга будет дешевой нельзя, - говорит Р. Кокшаров. – Так как привлекая хороших специалистов, необходимо понимать, что за хороший товар необходимо платить хорошие деньги… Не рекомендую клиентам обольщаться, глядя на низкую стоимость услуг, предлагаемых отдельными антиколлекторами, так как может пострадать качество предоставляемой услуги».

УНИАН попытался узнать о ценах на услуги антиколлекторских компаний в Киеве. Ценовой диапазон пока четко не определен, очевидно, из-за того, что таких компаний в Украине несколько, то и конкуренции пока нет. В общем, в каждой антиколлекторской компании плата рассчитывается по-разному. Как утверждает Р. Кокшаров, единого тарифа на услуги не будет. Стоимость будет формироваться от сложности поставленной задачи.

Скажем, минимальная стоимость пакета услуг в компании «Best Credit Anticollection» составит от 1000 грн.

А консультация в «Первой всеукраинской антиколлекторской компании» будет стоить клиенту 500 грн.

Может быть и почасовая плата за услуги специалистов, и, как например, в компании «Правовой стандарт» (Киев), фиксированная предоплата, и по итогам позитивного исхода дела – процент. Кроме того, не все антиколлекторские агентства взимают плату за юридические услуги, с которых начинается любая работа с клиентом.

Конечно, никто не возьмется работать над делом по просроченным платежам купленной в кредит стиральной машины, однако проконсультироваться и узнать о своих правах стоит.

Наступает год Антиколлектора?

Прогнозы относительно работы антиколлекторов можно почти безошибочно строить на прогнозах по работе... коллекторов. Логика проста – загрузка одних автоматически влечет за собой загрузку их антиподов.

О том, насколько сейчас “грузятся” коллекторы, обыватель может судить уже хотя бы то “девятому валу” объявлений типа “Суд такой-то вызывает гражданина такого-то о взыскании задолженности по договору кредита”, которые публикуются в правительственной прессе. Если еще в середине прошлого года подобные объявления занимали от силы четверть газетной полосы, то сейчас – это полторы-две страницы “вызовов”. Понятно, что практически каждый, упомянутый в таком обявлении, - потенциальный клиент как коллектора, так и антиколлектора.

Да и в СПАМе что-то стали попадаться предложения об антиколлекторских услугах...

В коллекторской компании «Икспоинт» отмечают, что начиная с октября 2008 г. просроченная задолженность физлиц по банковским кредитам растет на несколько процентов в месяц. Этому способствовало изменение цены наличного доллара, который, несмотря на все заверения НБУ и членов правительства, дорожал до конца года, а также продолжается сокращение персонала на многих предприятиях, снижается уровень заработной платы.

«Если еще в начале 2008 года в эффективность работы коллекторских компаний многие не верили, то сегодня к нам обращаются не только банки, кредитные союзы и страховые компании, но и крупные телекоммуникационные компании, производители и дистрибьюторы различных продовольственных и непродовольственных товаров, и организации из других сфер деятельности. Это связано, прежде всего, со значительными результатами, которых удалось добиться за эти несколько лет», - сообщили в компании «Икспоинт».

Что же касается антиколлекторских компаний, то они пока еще не ощутили на себе стремительный рост объема просроченной задолженности. Тем не менее, значительный рост портфеля заказов ожидается уже вот-вот - ориентировочно в феврале-марте 2009 года.

Коллекторы занимаются давлением (моральным и не только) на должников финансовых учреждений, а также другими способами влияния с целью заработать на возврате просроченного долга. Однако и антиколлекторы, которые выискивают самые выгодные для должника условия погашения кредита (с минимальными потерями), преследуют ту же цель – заработать на возврате проблемного долга.

Говорить о том, насколько антиколлекторская деятельность эффективна для заемщика пока сложно, просто потому, что еще слишком мало времени они работают на рынке - можно только что-то предположить, но не подытожить.

Юлия Главацкая (УНИАН)