Решение ВР по НБУ - ”правовой цинизм”
Лавринович: надо идти правовым путем
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Лавринович называет “правовым цинизмом” решения, принятые сегодня во время внеочередного заседания ВР по поводу Национального банка Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
«Помаранчевая власть 2005 года незаконным образом пришла к власти. А сегодня правовое невежество, я бы даже сказал, правовой цинизм, те нормы, которые начинались исключительно с улицы Банковой, сегодня это как вирус пришло в сессионный зал», - сказал А.Лавринович.
По его словам, если и в дальнейшем будет демонстрироваться желание незаконным способом захватить Нацбанк, а завтра захватить другое правительственное учреждение государственными органами, то у нас никогда не будет порядка в стране. “Исключительно правовым путем нужно привлекать к ответственности всех должностных лиц, которые причастны то ли к дестабилизации курса гривни, то ли к падению национального производства, то ли к каким-либо другим вопросам», - отметил первый вице-спикер. При этом он добавил, что «действовать вне права таким образом, который начал в Украине нынешний президент – это является глумлением над украинским народом и над украинским правом”.
По словам А.Лавриновича, то, что произошло сегодня в сессионном зале, продемонстрировало, что в этой стране даже единственный законодательный орган не уважает те нормы права, которые сам принимает. “Позор политикам, которые сегодня в Верховной Раде принимают такие решения», - подытожил он.
Как сообщалось, сегодня Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.Тигипко от должности главы Национального банка Украины».