КБ «Надра» завтра планирует внеочередное собрание

Правление ОАО КБ «Надра» приняло решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров банка 27 марта 2009 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, повестка дня собрания будет содержать, в том числе, вопросы по смене Регистратора и увеличению уставного фонда банка.

По данным пресс-службы, запланированное на 24 января 2009 года общее собрание акционеров ОАО КБ «Надра» не состоялось в связи с тем, что реестр акционеров банка не был предоставлен Регистратором.

Собрание акционеров Банка «Надра», проведение которого было запланировано на 24 января, не состоялось в связи с отсутствием реестра акционеров. Регистратором ОАО КБ «Банк «Надра» является ЗАО «Народные реестры». Как заявил УНИАН директор регистратора ЗАО «Народные реестры» (Львов) Симон Герета, регистратор накануне проведения собрания подготовил реестр акционеров и передал его курьером в Киев. «Реестр акционеров, согласно которому должна была проводиться регистрация акционеров, мы отправили, как всегда, курьером, поездом 23 января. С утра, в 6.17 24 января поезд прибывал в Киев, документы курьер передал представителю Банка «Надра»… Насколько я понял, там получили совсем другой пакет документов, чем тот, который должен был быть. Курьером мы передавали один пакет, а в Киеве говорят, что они получили даже два пакета и в совсем другом виде», - сказал С.Герета.

Как заявлял ранее совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ, на собрании акционеров Банка «Надра», проведение которого планировалось на 24 января, должен был решаться вопрос о его вхождении в состав акционеров этого финансового учреждения.

Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2008 года составили 26,186 млрд. грн., обязательства – 24,052 млрд. грн., собственный капитал – 2,134 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября составил 321,763 млрд. грн., чистая прибыль - 321,763 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: "Novartik Trading Limited" (Кипр), прямое участие – 60,9967%, "Manmade Enterprises Limited" (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings, по состоянию на 31 марта 2007 г. Вадим Пятов, Сергей Лагур, Тимотеуш Флейшар и Игорь Гиленко являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю Гиленко).