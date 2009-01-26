Золото повысилось на 2 пункта

Учетные курсы банковских металлов с 27 января

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 27 января 2009 г. за 10 тройских унций (грн.) 2009 года за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 69800.50 (на 26 января – 67221.00) 961 XAG 10 Серебро – 931.70 (на 26 января – 882.42) 962 XPT 10 Платина – 73843.00 (на 26 января – 71533.00) 964 XPD 10 Палладий – 14861.00 (на 26 января – 14091.00)

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