Золото повысилось на 2 пункта

19:14, 26 января 2009
Финансы
0

Учетные курсы банковских металлов с 27 января

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 27 января 2009 г. за 10 тройских унций (грн.)

2009 года за 10 тройских унций (грн.)

959 XAU 10 Золото – 69800.50 (на 26 января – 67221.00)

961 XAG 10 Серебро – 931.70 (на 26 января – 882.42)

962 XPT 10 Платина – 73843.00 (на 26 января – 71533.00)

964 XPD 10 Палладий – 14861.00 (на 26 января – 14091.00)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter