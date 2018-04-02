Крупные банки: Колоссы на глиняных ногах?

Крупные банки: Колоссы на глиняных ногах?

19:38, 26 января 2009
0

Безбашенное потребительское, ипотечное, автокредитование, "игла" зарубежных денег, суперрост филиальной сети в 1998 г. привели к краху крупные банка России. Спустя 10 лет этим набором может "похвастаться" Украина...

Все ли  украинские банки переживут кризис? После  введения временной администрации в некоторых финансовых структурах, разговоры о возможном банкротстве еще нескольких банков, только усилились. Чтобы понять, насколько это реально, как не парадоксально, стоит оглянуться на несколько лет назад. И посмотреть на Россию…

Во многих случаях, чтобы предвидеть будущее,  полезно вспомнить историю.  Речь действительно о российской истории, причем не такой уж древней. 

Кто сегодня вспомнит такие имена, как «СБС-Агро», «Инкомбанк», «Российский кредита», «Менатеп банк», «Мост-банк»?  А ведь  эти банки являлись  крупнейшими банками России каких то десять лет назад.  Тот же  «СБС-Агро», «Инкомбанк», «Российский кредит» входили в десятку  самых крупных России, были одними из лидеров российского банковского рынка.  И когда в 1998 году эти монстры рухнули, это был не просто шок. Было полное  непонимание того, как это могло произойти, ибо менее всего прогнозировались проблемы именно у этих банков.

Банки Украины наступят на российские грабли 1998 года?

Российский рынок уже много лет опережает в своем развитии украинский.  И на момент кризиса 1998 года украинский банковский рынок был еще  «малым младенцем» в сравнении со своим соседом. Но во многом именно слабость украинского банковского рынка в 1998 года не позволила ему так существенно рухнуть, как это имело место в России.

В то время украинский банковский рынок фактическим  базировался на трех китах: Проминвестбанк, банк «Украина». Укрсоцбанк. Все другие банки в той или иной мере были банками второго уровня и фактически работали под тройку лидеров. Фактически, в отличие от российского рынка,  украинские банки только в 1995 года пошли в рост, до этого времени они просто выживали.

Российский же банковский рынок начал свой триумфальный рост с 1993 года, когда  в лидеры рынка начали выбиваться крупные частные банки.  Именно тогда российские банки начала поглощать неудачников. Тот же СБС поглотил осколок советского Агрокомбанка России.   С российским размахом начали формироваться филиальные сети банков. В Украине тогда Сбербанк имел сеть в около 1000 отделений, а  банк «Украина» - около 600 отделений. В России банки средней руки  имели несколько тысяч отделений.  Лидеры же российского банковского рынка хвастались десятками тысяч филиалов разбросанных по всей матушке-России. Именно филиальная сеть позволила российским банкам быстро наращивать свои активы. Но она же  их и похоронила.

В  1993-1997 годах ежегодный рост активов российского банковского сектора измерялся в разы.  Уже тогда банки начали активно развивать потребительское кредитование, навязывать клиентам карточки (зарплатные проекты через карточки стали традиционным явлением). Также стремительно  росли объемы кредитования, и  еще быстрее - объемы привлекаемых  депозитов от населения.

Но главным источником денег российских банков были зарубежные деньги. Тогда было модно инвестировать в развивающие рынки, особенно,  в Россию. Уже  в 1996-1997 года российские банки начала активно привлекать зарубежные деньги, продавать свои еврооблигации, получать финансирование из-за рубежа в больших  объемах. Заполучив же эти деньги, российские банки с таким же российским размахом их и тратили. 

В конечном итоге, все это привело к тому, к чему привело - к кризису с российским размахом.

Теперь посмотрим, что происходило в украинском банковском секторе в 2004-2008 годах.

Видим практически идентичную картину. Тот же размах. Те же аппетиты. Тот же фантастический рост.

Уже в 2007 году можно было услышать замечания многих экспертов, дескать, недопустимо такими темпами наращивать активы банков.  Ибо быстрый рост всегда сопряжен с ростом риска качества этих активов. Но кто тогда хотел вслушиваться в эти голоса «провокаторов»?

В  итоге  создали  «бомбу  замедленного действия». 

Почему, скажем,  в том же Укрпромбанке возникли проблемы?  В  2005-2008 годах количество отделений этого банка фактически росло в геометрической прогрессии, и с такой же  скоростью росли активы банка. К примеру, если на 1 января 2003 года Укрпромбанк занимал 53-е место по объема активов среди украинских банков, то 1 января 2005 года он  уже  входил по активам в десятку крупнейших банков.  И это при том, что активы всей банковской системы тоже выросли многократно.  Нельзя  нашим банкам давать  большие деньги, ибо они как малые дети,  не умеют с ними обращаться.

Банковские странности...

Вот лишь некоторые «загадки»,  которые мы наблюдали все последние годы в украинской банковской системе, и которые невозможно объяснить с точки зрения разумной логики.

- Банк  открывает отделение не задумываясь о его рентабельности, Как результат  большая часть отделений банка даже не зарабатывает себе на заработную плату.

- Банк тратит солидные деньги на открытие отделения,  и в то же  время жестко экономит на заработной плате его сотрудников.

- Банк ставит руководителем отделения лицо, не имеющее реального опыта работы в банковском секторе, в итоге даже самые простые банковские операции делаются с ошибками.

- Банк доводит «план» по выдаче кредитов,  и от объемов выданных кредитов выплачивает премию сотрудникам.

- Банк для привлечения клиентов согласен платить неофициальную комиссию риеэлтерам, автодилерам, страховым агентам и любым лицам, которые привлекут  клиента на кредит. И платит, причем заведомо завышает размер комиссии, дабы «перебить  цену» другого банка.

- У банка существуют стандарты по оценке риска заемщика, но когда «горит план» по выдаче кредитов, всегда можно об  этих стандартах немного «забыть».

- Банк хорошо видит, что большая часть его депозитов сформирована в гривнах, но кредиты выдает  в долларах.

- Банк хорошо видит, что кредиты выдаются  на  более чем 10 лет, а самые  долгосрочные  его пассивы не превышают 5 лет. Большая же часть депозитов вообще только на один год. Плевать!

- Банк понимает, что оценивать залог надо правильно. Но  оценщик тоже  человек,  и тоже  хочет получить бонус. Поэтому, ничего дорисуем сумму залога, а те, кто должен увидеть «ошибочку», ее «не заметят». 

- Банк понимает, что кредит  надо давать для реального бизнеса, приносящего  доход. Но как же быть с желанием выдать кредит «другу», который купит  земельный участок,  подождет полгода  и продаст его втридорога? И так далее, и тому подобное.

Так что ответить на вопрос, кто следующий, не так уж сложно.  Сравните рейтинги банков за 2003-2008 годы, проанализируйте, кто и какими темпами рос, загляните в структуру пассивов и активов, в географию филиальных сетей, сопоставьте несколько показателей, и поймете. Широко пойдешь – штаны порвешь, гласит известная истина. Так что у того, кто «забывал» соизмерять широту шага с размером ноги и штанов, и начнет «рваться» первым.

Настало время платить за веселую жизнь.

Игорь Сподарец (для УНИАН)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter