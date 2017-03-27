Неудача Трампа с реформой здравоохранения снизила курс доллара

Доллар США просел до двухмесячного минимума к корзине основных валют в понедельник на фоне растущих опасений относительно шансов налогово-бюджетного стимулирования после провалившейся попытки президента США Дональда Трампа провести через Конгресс реформу здравоохранения.

Читайте такжеТрамп представил бюджет США: меньше на помощь другим странам, больше на безопасность

Неспособность Трампа выполнить основное предвыборное обещание сильно ударила по репутации президента-республиканца, чья партия и контролирует Конгресс, а также породила опасения о способности Трампа реформировать налогообложение и увеличить государственные расходы, сообщает Рейтер.

"Опасения, связанные с администрацией Трампа, вновь набрали силу после неудачи с реформой здравоохранения. Это привело к новому витку бегства от риска, что сказалось на долларе",- сказал Син Кадота из Barclays в Токио.

Под давлением снижающейся доходности гособлигаций США индекс доллара к корзине основных валют опустился на 0,4 процента до 99,258 пункта, минимального значения со 2 февраля.

Читайте такжеBloomberg назвал главные риски 2017 года для финансового рынка

По отношению к надежной иене доллар снизился более чем на один процент до 110,260 иены.

Ранее в ходе сессии евро прошёл значение $1,0850, максимум с 8 декабря, и остался вблизи этого уровня во время дневных торгов в Азии.

Британский фунт вырос на 1,2 процента до $1,2527, отыграв потери предыдущего дня, когда валюта упала в преддверии начала выхода Великобритании из ЕС на текущей неделе.

Австралийский доллар оставался стабилен на уровне $0,7633, а новозеландский доллар вырос на 0,2 процента до $0,7046.