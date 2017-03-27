Страны ГУАМ приблизились к свободной торговле

Страны-участницы ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) подписали протокол к соглашению о свободной торговле по созданию рабочего органа координации действий сторон в рамках соглашения, а также протокол о признании отдельных видов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, которые перемещаются через государственную границу стран ГУАМ.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы были подписаны на саммите ГУАМ в Киеве.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, продвижение на пути создания зоны свободной торговли между странами ГУАМ требует упрощения таможенных процедур.

«Мы подпишем сегодня документ, который будет определять углубление нашего сотрудничества между таможенными органами. Безусловно, когда мы говорим о зоне свободной торговли, у нас должна быть очень качественно выстроена работа наших таможенных органов, и этот протокол, мне кажется, будет очень хорошим шагом, когда мы будем в сотрудничестве признавать таможенные процедуры наших стран», - отметил премьер.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на запуск зоны свободной торговли между странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) в 2017 году.

Напомним, в Киеве начался саммит стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году, в состав которой до 2005 года входил также Узбекистан. Характерной чертой организации изначально стала ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) - Кавказ - Европа в обход территории России.