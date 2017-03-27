Кернес задекларировал почти 39 миллионов гривень наличными

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подал электронную декларацию о доходах, полученных в 2016 году. Как передает корреспондент УНИАН, согласно опубликованной декларации, Кернес арендует у гражданина Украины Владимира Ярмака жилой дом площадью 7 кв. м и комнату площадью 57,3 кв. м в гостинице «Националь».

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Кроме того, Кернес, как и в прошлом году, задекларировал 11 люксовых часов. Также в 2016 году Кернес купил инвалидное кресло-каталку с электроприводом за 101,6 тыс. грн.

Как и в декларации за 2015 год, мэр указал акции компании «Харьковоблэнерго» (2 штуки номинальной стоимостью 3 грн) и ПАО «Реал-Банк» (1,87 млн штук номинальной стоимостью 187,2 тыс. грн).

При этом городской голова в октябре и декабре 2016 года стал владельцем инвестиционных сертификатов ООО «Компания по управлению активами «Финэкс-Капитал», паевого закрытого недиверсифицированного венчурного инвестиционного фонда «Стаксель» на общую сумму 5,7 млн грн.

В 2016 году Кернес получил зарплату по основному месту работы в размере 230,6 тыс. грн (в 2015 году – 60,2 тыс. грн).

В компании «Финэкс-Капитал» мэр получил дивиденды – 10,8 млн грн (в 2015 году – 11,1 млн грн), доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил в 2016 году 4,8 млн грн (в 2015 году – более 4 млн грн), в АК «Харьковоблэнерго» мэр получил 2 грн дивидендов.

На счетах «Приватбанка» в Кернеса находится 494,9 тыс. грн (в 2015 году – 742,9 тыс. грн) и 25 тыс. долларов (в 2015 – 906 долл.). В «Альфа-Банке» мэр держит 2,4 тыс. грн, в «Регион-Банке» – 6,6 млн грн. Наличными мэр держит 38,9 млн грн (в 2015 году он задекларировал 42,3 млн грн).

В 2016 году Кернес также задекларировал покупку ценных бумаг на сумму 6,89 млн грн. Расходы мэра Харькова на медицинские услуги в Израиле и Германии составили 1,5 млн грн.