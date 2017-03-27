Акционеры "Проминвестбанка", который попал под санкции, рассмотрят вопрос о его докапитализации

Акционеры «Проминвестбанка», который попал под санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, планируют 27 апреля на собрании рассмотреть вопрос о докапитализации банка.

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Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В повестке дня стоит вопрос об увеличении уставного капитала «Проминвестбанка» путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

При этом банк не уточняет, на какую сумму будет проведена докапитализация.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).