Тимошенко: Решение ВР по Стельмаху было единственно возможным

Решение Верховной Рады Украины об отмене постановления о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем правления Национального банка Украины было не лучшим, однако единственно возможным способом отстранения его от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в прямом эфире телеканала ICTV вечером 26 января.

«Это не очень естественный способ, но это единственно возможный правовой (способ), который можно было использовать», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что ожидает от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО внесения новой кандидатуры на должность председателя НБУ в самые кратчайшие сроки.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что прежде всего новый кандидат на эту должность должен быть профессионалом высокого уровня, человеком честным, порядочным, а также имеющим мужество противостоять давлению со стороны высших должностных лиц. Она отметила, что если такой человек будет предложен, то после назначения на должность главы НБУ он сумеет стабилизировать курс гривни на уровне 6-6,50 за 1 доллар, а также сможет уменьшить ставку рефинансирования.

Вместе с тем, премьер подчеркнула, что если Президент не внесет новую достойную кандидатуру на должность главы НБУ, то ему придется взять всю ответственность за ситуацию на валютном и финансовом рынке Украины на себя.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что В.СТЕЛЬМАХУ уже 70 лет, и согласно украинскому законодательству, он уже в течение 5 лет не имеет права занимать должность председетеля правления Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем правления Национального банка Украины.

В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».