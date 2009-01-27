Доллар на азиатских торгах вырос к иене

Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос по отношению к иене, поскольку инвесторы потеряли интерес к стабильной японской валюте на фоне подъема на фондовом рынке, сообщает Рейтер.

Неблагоприятным образом сказалось на иене и заявление японского правительства о том, что оно готово предоставить бюджетные средства тем корпорациям, которые испытывают острую нехватку капитала в результате финансового кризиса.

Росту доллара способствовало то, что США опубликовали оптимистичную статистику о продажах домов. Как сообщила Национальная ассоциация риэриелторовлторов, продажи домов на рынке вторичного жилья в США снизились в декабре 2008 года на 6,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем до 4,74 миллиона единиц. Ситуация на жилищном рынке оказалась лучше, чем ожидали опрошенные Рейтер аналитики.

Однако аналитики считают, что снижение иены долго не продлится, поскольку обусловлено скорее закрытием позиций, чем правительственным решением о госпомощи компаниям.

"Трудно сказать, начнут ли рисковать игроки на рынке и из-за этого продавать иену. Иена и так уже преждевременно распродавалась, а фондовый рынок рос, поэтому с уверенностью сказать, что здесь вызвано новостями, а что обусловлено закрытием позиций, довольно трудно", - сказал Тору Сасаки из JPMorgan Chase Bank.

К 8.42 МСК курс доллара к иене вырос на 0,5% до 89,48 единицы японской валюты.

Курс евро к доллару вырос более чем на 0,2% до 1,3220 доллара.