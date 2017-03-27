Гривня торгуется на межбанке по 27,17 за доллар

В понедельник, 27 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,12/27,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4740/29,5283 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4782 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,1569 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 348 сделок на сумму 179,60 млн долл.