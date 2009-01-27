Тимошенко: Украину толкают к дефолту сознательно

Украину специально толкают к дефолту отдельные политики высшего уровня, утверждает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

"Мы видим путь. Поэтому я хочу дать вам надежду, чтобы вы не думали, как это говорят по всем каналам телевидения, что Украина самая слабая. Украину толкают политики высшего уровня к дефолту ради политических целей, но основания для этого нет никакого, и мы этого не допустим", - сказала Ю.Тимошенко в прямом эфире украинского телеканала ICTV вечером в понедельник, сообщает РИА Новости.

При этом премьер не уточнила, о каких именно политиках идет речь.

"Я хочу, чтобы мы все верили в эту страну, она имеет большие ресурсы. Единственное, чего не хватает, это консолидации этой злобной элиты", - сказала Ю.Тимошенко.