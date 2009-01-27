Тимошенко верит в скорое завершение кризиса в Украине

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что в скором времени страна начнет выходить из состояния экономического кризиса.

"Те показатели, которые мы сегодня имеем и на металлургическом рынке, и на рынке зерна, на других рынках, говорит о том, что потихоньку начинает ослабевать кризис, и начинают возрождаться мировые рынки, на которых мы можем сбывать нашу продукцию", - сказала она в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV, сообщает РИА Новости..

Металлургия, аграрный комплекс, а также химическая промышленность и строительство более всего пострадали в Украине от экономического кризиса. При этом они являлись основными факторами роста экономики, а металлургия также является одним из главных наполнителей государственного бюджета.

По словам Ю.Тимошенко, несмотря на трудности, правительство выполнит бюджет в январе. "Бюджет по январю выполним - ничего не нарушим", - заявила премьер.

Она также заверила, что будут выплачены все пенсии и льготы.

Ю.Тимошенко вновь заявила, что высокий курс доллара тормозит украинскую экономику. Она также отметила, что в условиях кризиса Нацбанк должен снизить учетную ставку, как это делают в других странах (сейчас учетная ставка НБУ составляет 12%, ранее правительство предлагало снизить ее до 8% - УНИАН).