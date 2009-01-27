Прибыль American Express в IV квартале упала

Чистая прибыль мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карточек американской компании American Express в IV квартале 2008 года упала на 79%, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению представителей American Express, чистая прибыль компании в последние три месяца 2008 года составила 172 млн. долл. по сравнению с 831 млн. долл., заработанных компанией за тот же период времени в 2007 году.

По итогам года чистая прибыль упала на 34%, составив 2,63 миллиарда долларов. В 2007 году компании удалось заработать 4,01 миллиарда долларов.

Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала или около семи тысяч рабочих мест в связи с кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на индустрию пластиковых карточек.