Экс-руководитель банка "Таврика" получил пять лет условно

Апелляционный суд Киева 13 марта вынес приговор экс-председателя правления банка «Таврика» Анатолию Дробязко, сообщает Liga.net.

Дробязко признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК (служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).

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"Назначить по этому закону наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в банковских и финансовых учреждениях, сроком один год с уплатой штрафа в размере 750 необлагаемых минимумов, что составляет 12,75 тыс. грн", - говорится в приговоре.

При этом суд освободил Дробязко от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком три года.

Решение суда вступило в силу 13 марта.

23 февраля 2011 года набсовет «Таврики» решил назначить Анатолия Дробязко исполняющим обязанности председателя правления банка. В Национальный банк Украины (НБУ) были поданы документы для согласования его кандидатуры. 28 марта НБУ отказал в согласовании в связи с отсутствием у него безупречной деловой репутации. Уже 5 апреля банк обратился в НБУ с повторным ходатайством о рассмотрении кандидатуры Дробязко после истечения испытательного срока - после 23 июня. 28 декабря набсовет повторно обратился в НБУ за согласованием Анатолия Дробязко на пост главы правления.

23 января 2012 г. НБУ повторно сообщил банку «Таврика» об отказе в согласовании, после чего 30 января набсовет банка освободил Анатолия Дробязко от выполнения обязанностей главы правления.

Вместе с тем, Дробязко, будучи должностным лицом с 23 февраля 2011 по 30 января 2012 года, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В связи с этим НБУ 20 декабря 2012 года признал банк «Таврика» неплатежеспособным.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования в марте 2013 года начал ликвидацию банка «Таврика», созданного в 1991 году. 9 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и годом ранее, продлил срок ликвидации банка «Таврика» на 1 год – до 20 марта 2018 года включительно.