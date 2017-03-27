Гройсман рассчитывает на рост товарооборота между странами ГУАМ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает недостаточным рост товарооборота между странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) в 2016 году и видит возможности для его увеличения.

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Об этом он заявил в ходе открытия бизнес-форума стран ГУАМ в Киеве.

"Мы имеем сегодня товарооборот между нашими странами 1,7 миллиарда долларов. Мы имеем первые ростки увеличения этого объема. 2016 год показал рост на 2,9%. Безусловно, этого мало. И потенциал наших государств говорит о том, что мы можем достичь больших успехов", - сказал премьер-министр.

Гройсман также отметил, что правительства государств ГУАМ будут прилагать усилия для развития сотрудничества между странами.

Как сообщал УНИАН, Гройсман рассчитывает на запуск зоны свободной торговли между странами ГУАМ в 2017 году.

ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году, в состав которой до 2005 года входил также Узбекистан. Характерной чертой организации изначально была ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) - Кавказ - Европа в обход территории России.