В Париже сегодня пройдут слушания по делу "Ощадбанка" против России

В Париже сегодня начались устные слушания по иску "Ощадбанка" к Российской Федерации в рамках двустороннего договора о защите инвестиций касательно возмещения более 1 миллиарда долларов США потерь в результате незаконной оккупации и фактической аннексии Автономной Республики Крым.

Согласно сообщению пресс-службы банка, слушания проходят в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC). Ожидается, что они продлятся до трех дней. Представители РФ отказались от участия в слушаниях, хотя были должным образом проинформированы.

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"Ощадбанк" прилагает все усилия, чтобы сформировать сильную позицию и полностью представить свой иск против Российской Федерации. В материалах дела более 4 тысяч страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск "Ощадбанка" – первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также по сути и оценке потерь", – приводятся в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.

Как сообщал УНИАН, сумма требований включает стоимость потери бизнеса, активов и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом.

Также банк сообщил, что по результатам первой процессуальной конференции, от участия в которой Российская Федерация отказалась, трибунал по предложению "Ощадбанка" принял решение рассматривать исковое заявление по ускоренному графику, если РФ и дальше будет отказываться от участия в арбитражном разбирательстве. Окончательное слушание запланировано на конец марта 2017 года.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 миллиарда гривень убытка в связи с формированием резервов по активам.