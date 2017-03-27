Лицензирование лотерей даст бюджету миллиарды гривен - нардепы

Народный Депутат Украины, председатель бюджетного комитета Нина Южанина: «... речь идет об около 5-6 млрд. Гривен, которые идут в карманы определенных политических сил, кто« крышует »всю эту ситуацию. Нужно создать центральную систему, которая находится у государства, когда каждая транзакция является и сразу автоматически идет отчисление налогов».

Минфин и правительство бездействуют. 4 года назад был принят Закон Украины «О государственных лотереях», который предусматривал платное лицензирование участников рынка. Однако до сих пор не разработаны лицензионные условия, и весь рынок работает на переходных положениях закона о лотереях от 2012 года.

Народный депутат Украины Леонид Козаченко: «Здесь много вопросов, почему так происходит, безусловно ответственность лежит на Министерстве финансов Украины и оно должно принимать решения, поэтому министру нужно давать ответ, что происходит.»

Наиболее оптимальной моделью организации азартного бизнеса является ограниченная конкуренция в виде лицензирования определенного вида азартных игр. Лицензия с ежегодной платой может быть надежным способом детенизации, а также простым путем противодействия уклонению от налогов и направления средств в украинской казны.

Александр Кирш, народный депутат от «Народного фронта»: «Просто должна быть лицензия, которая дает право играть в течение определенного срока. Стоимость лицензии должна быть достаточно высокой, чтобы быть под силу тем, кто проигрывает, но не стать для них трагедией. Именно эти лицензии должны быть налогом с игроков и фактически заменить имущественный ценз. Для компаний тоже должны быть лицензии, и к тому же платные. Они и будут налогом из компании ».

Реальный объем лотерейного рынка Минфин оценивает в 40 млрд. В 2013 году легальные игорные компании, задекларировав доход в +12400000000. Грн, заплатили в виде налогов менее 3% от этой суммы. С тех пор налоговые поступления сократились втрое.

Если министерство финансов Украины просто выполнит свой долг по разработке и принятию новых лицензионных условий для ведения лотерейного бизнеса, то по самым скромным подсчетам государственный бюджет получит около 1 млрд. Грн. в год уже в 2017 году.