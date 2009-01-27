После длительных протестов населения правительство Исландии ушло в отставку.

Причиной этого шага стала несостоятельность кабинета министров во главе с премьер-министром Гейром ХОРДЕ преодолеть последствия финансового кризиса, сообщает “Немецкая волна”.

Раньше свои посты уже оставили министр экономики и руководство государственных банков.

Исландия больше всего среди европейских стран пострадала от мирового финансового кризиса, оказалась на грани дефолта. Три крупнейших банка страны смогли спасти лишь путем национализации.