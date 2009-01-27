Правительство Исландии ушло в отставку
10:53, 27 января 2009Финансы
1
После длительных протестов населения правительство Исландии ушло в отставку.
Причиной этого шага стала несостоятельность кабинета министров во главе с премьер-министром Гейром ХОРДЕ преодолеть последствия финансового кризиса, сообщает “Немецкая волна”.
Раньше свои посты уже оставили министр экономики и руководство государственных банков.
Исландия больше всего среди европейских стран пострадала от мирового финансового кризиса, оказалась на грани дефолта. Три крупнейших банка страны смогли спасти лишь путем национализации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter