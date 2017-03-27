Гривня закрыла межбанк на уровне 27,15 за доллар

В понедельник, 27 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5336/29,5772 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1535 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 522 сделки на сумму 274,04 миллиона долларов.