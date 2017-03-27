Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,15 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2715,3547 (27 марта – 2712,4559)

100 EUR – 2956,7497 (27 марта – 2930,8086)

10 RUR – 4,7618 (27 марта – 4,7235)

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Как сообщал УНИАН, 27 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5336/29,5772 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1535 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 522 сделки на сумму 274,04 миллиона долларов.