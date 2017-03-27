Техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики закончила работу в Украине

Техническая миссия Международного валютного фонда по вопросам налоговой политики завершила работу в Украине в рамках двухнедельного визита.

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Об этом сообщается на странице Министерства финансов в сети Facebook.

Министерство напомнило, что продолжает работать над воплощением налоговой реформы. Минфин получил консультативную помощь, в частности, регулирования контроля над трансфертным ценообразованием, совершенствованием упрощенной системы налогообложения и внедрением правил BEPS. Также Миссия предоставила рекомендации по внедрению налога на выведенный капитал.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк представил специалистам технической миссии Международного валютного фонда план реформирования работы Государственной фискальной службы в июле 2016 года.

Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

По словам главы Кабмина Владимира Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.