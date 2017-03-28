Российский "Сбербанк" объявил о продаже украинской "дочки"

Российский банк Сбербанк объявляет о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

"Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Консорциум войдут "Норвик Банк" (Латвия) и белорусская частная компания.

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"Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину", - отметили в "Сбербанке".

В свою очередь, в сообщении Norvik Banka сказано, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

"Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России", - отметили в Norvik Banka.

"Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны. Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны", - считает председатель правления банка Оливер Брамуэлл.

В "Сбербанке" отметили, что ПАО "Сбербанк" (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

"Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", - заявили в "Сбербанке".

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Как сообщал УНИАН, 13 марта в Киеве активисты выступили с требованием аннулировать лицензию «Сбербанка России» и замуровали вход в его отделение на ул. Владимирской. Похожие акции состоялись и в других городах Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.

Справка. Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, владельца «Русснефти» и «Бинбанка».

Norvik Banka, согласно данным с его официального сайта, занимает седьмое место в Латвии по величине активов. Его главный акционер — гражданин Великобритании Григорий Гусельников, владелец «Вятка-банка» и бывший президент «Бинбанка».