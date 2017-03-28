Госдолг Украины за февраль вырос до 71,76 миллиардов долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,78% - до 71,76 млрд долл. США по состоянию на 28 февраля, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, сумма госдолга в гривневом эквиваленте составила 1,941 трлн грн.

По данным министерства, основной причиной увеличения госдолга в феврале является докапитализация государственных "Укрэксимбанка", "Ощадбанка" и "ПриватБанка".

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец января 2017 года составила 71,21 млрд долл. США.