В Венесуэле вводится новая система обмена валюты для спасения боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о введении со следующей недели в стране новой системы обмена валюты, которая позволит сделать конвертируемым венесуэльский боливар, сообщает Прайм.

Читайте такжеИнфляция в Венесуэле составит рекордные 720% - МВФ

В Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара: официальный фиксированный курс DIPRO - 10 боливаров за доллар, курс в дополнительной системе обмена DICOM - 706 боливаров, на "черном рынке" - выше 3 тысяч боливаров.

"Аукционы по продаже валюты будут проводиться на еженедельной основе, два раза в неделю, и я прошу помощи частного бизнеса, чтобы он привел сюда свой капитал и инвестировал его, это сделает боливар конвертируемым", - заявил Мадуро на закрытии выставки Expo Venezuela Potencia.

По словам президента страны, к новой системе будут иметь доступ все предприятия и граждане. "Это позволит стабилизировать стоимость нашей валюты, победить криминальную систему доллара из Майами, так называемый Dolar Today, даст доступ к конвертируемой валюте для развития страны", - сказал президент.