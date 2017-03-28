Британия ввела в обращение новую монету в один фунт

В Британии с 28 марта введена в обращение новая 12-гранная монета в один фунт, сообщает Европейская правда.

Монетный двор Британии ранее заявлял, что 1 фунт является самой защищенной монетой в мире. Она имеет голограмму, которая меняется со знака "£" на цифру "1", если на монету смотреть разных сторон. Монета также имеет микро-надписи и специальные засечки на кромках.

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У британцев теперь есть шесть месяцев на то, чтобы потратить 1-фунтовые монеты старого образца, круглой формы.

Отмечается, что большинство банков перестанут принимать монеты старого образца после крайнего срока – 15 октября, или будут принимать их только от собственных клиентов.

Дизайн монеты в 1 фунт не менялся с 1983 года.

Новая монета легче и тоньше предыдущей, она весит 8,75 грамма. Диаметр монеты составляет 23,43 мм, что несколько больше за старый фунт.

Монетный двор выпустит в оборот 1,5 миллиарда монет, то есть примерно по 23 монеты на каждого жителя страны.