ВР должна заслушать отчет КМУ и НБУ при участии Ющенко

В Верховной Раде в ближайшее время должен быть заслушан совместный отчет правительства и Национального банка при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в соответствии со всеми процедурами и требованиями регламента ВР.

Об этом заявляет народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

А.КИНАХ отметил, что “власть должна нести ответственность за свои действия, сделать выводы и дальше работать над внедрением антикризисных мероприятий, а не имитировать деятельность”.

Он считает, что вчерашнее обсуждение валютно-курсовой политики на внеочередном заседании Верховной Рады было “политическим фарсом и попыткой правительства и Национального банка избежать ответственности за хаотичную и бессистемную валютно-курсовую политику”.

По мнению А.КИНАХА, отсутствие совместной программы правительства и НБУ, “популистская бюджетная политика и нарушение прав граждан в виде запрета доступа к кредитам углубили проявления экономического кризиса”.

«В связи с административной ревальвацией гривни и оторванностью реальной экономики от кредитов, спад промышленного производства в декабре прошлого года составил 27%», – добавил он.

По его мнению, огромной проблемой на сегодня является отсутствие средств в Пенсионном фонде, рост задолженности по зарплате и социальным выплатам. «С начала 2008 года задолженность по зарплате увеличилась на 160% и достигла 1,1 млрд. гривен, причем две трети ее абсолютного прироста приходится на ноябрь-декабрь», – отметил депутат.

А.КИНАХ считает главной причиной социально-экономического кризиса в Украине противостояние президентской и премьерской вертикалей власти и отсутствие консолидированной позиции по вопросам, от которых зависит будущее страны.