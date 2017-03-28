Кубив рассказал, какой будет экспортная стратегия Украины

Экспортная стратегия Украины будет операционной программой действий по развитию торговли, которая будет меняться в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на презентации проекта экспортной стратегии в Киеве.

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"Документ должен быть практичным и носить характер операционный программы, которая меняется и корректируется в ситуации конкретного времени. Она должна включать минимизацию коррупции и прозрачные финансы - то, что мы должны сегодня делать", - сказал он.

По словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных заданий по развитию экспорта. При этом в разработке стратегии участвовали более 40 государственных и негосударственных институций.

В частности, документ определяет 75 стран мира, с которыми Украина в нынешних экономических, логистических и юридических обстоятельствах торгует недостаточно - на 6,5 миллиарда долларов.

Согласно стратегии, основными отраслями, которые будут формировать украинский экспорт, должны стать пищевая промышленность, ИТ-отрасль, машиностроение и аэрокосмическая отрасль, а также так называемые "креативные" отрасли, предусматривающие инновационные подходы в удовлетворении потребностей клиентов.

Также стратегия определяет перспективные рынки для украинского экспорта, среди которых ключевое место занимают 28 стран ЕС - важнейшие внешнеэкономические партнеры страны. Среди остальных стран наиболее перспективными являются США, Китай, Турция, Япония, Израиль и Индия.

По словам Микольской, в дальнейшем стратегия предусматривает разработку секторальных и кроссекторальных планов действий по развитию экспорта.

"Я знаю, что многие из вас устали. Я знаю, что многие из вас потеряли веру. Мы все устали читать и слушать стратегии, читать невыполненные планы действий. Но экспорт - это командная игра. Вы лучше меня знаете, что само правительство не экспортирует. Но бизнес не может играть на глобальном поле без поддержки правительства. Поэтому, как сказал Илон Маск (американский миллиардер, один из наиболее инновационных бизнесменов в мире - УНИАН), жизнь не должна состоять из одного лишь решения проблем. Нужно что-то, к чему вы имеете страсть, ради чего стоит жить. Хватит искать "зраду". Поработать сегодня, дальше - побороть стереотипы и, не ища коротких путей, идти вперед", - сказала торгпред.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли оценило падение украинского экспорта в 2016 году в 4,6% (сокращение на 1,8 миллиарда долларов) по сравнению с 2015 годом, что совпадает с оценкой Государственной службы статистики.

Уменьшение объемов экспорта товаров наблюдалось в металлургическом комплексе (на 1,2 миллиарда долларов, или на 12%), химической промышленности (на 577,1 миллиона долларов, или на 22,7%), машиностроении (на 439,3 миллиона долларов, или на 9,2%).

В экспорте товаров в страны ЕС наблюдался рост объемов в большинстве отраслей, за исключением минеральной продукции и химической промышленности. В 2016 году больше всего увеличились поставки в ЕС различных промышленных товаров (на 149,7 миллиона долларов), продукции машиностроения (на 125 миллионов долларов), древесины и бумаги (на 103,8 миллиона долларов), продукции легкой промышленности (на 76,4 миллиона долларов) и продукции АПК и пищевой промышленности (на 73,8 миллиона долларов).

Доля России в украинском экспорте товаров составила 9,9%, уменьшившись на 2,8 п. п. по сравнению с 2015 годом.